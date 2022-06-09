В Єврокомісії пригрозили Угорщині судом через дискримінаційні ціни на пальне для іноземних авто

Європейський комісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон у середу закликав Угорщину зупинити дискримінаційне ціноутворення на паливо для автомобілів з іноземними номерними знаками - в іншому разі їй загрожує суд.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у листі Бретона, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Раніше цього року Угорщина заявила, що вантажівки масою понад 7,5 тонни та вантажівки з іноземними номерними знаками масою понад 3,5 тонни не матимуть права на субсидоване паливо за ціною 480 форинтів (1,31 долара) за літр, а повинні платити за ринковими цінами.

За словами Бретона, це означає, що автомобілі з номерними знаками з інших країн ЄС мають платити за паливо на 50-60% більше у порівнянні з автомобілями з угорськими номерними знаками, що є непрямою дискримінацією та суперечить правилам ЄС.

"Я прошу вас надати нам вашу відповідь щодо обґрунтованості та терміну дії цих заходів, які можуть порушувати законодавства ЄС", - зазначив Бретон у листі до міністра з питань інновацій і технологій Угорщини.

"Я також прошу вас призупинити застосування цих заходів до того часу, поки не буде забезпечена їхня відповідність законодавству ЄС", - написав він.

Бретон зазначив, що Європейська комісія залишає за собою право ініціювати термінові розгляди щодо порушення прав, які зрештою можуть призвести до судового позову проти Угорщини та можливих штрафів.

Угорщина заявила, що цей захід був викликаний "паливним туризмом" та збільшенням транзитних перевезень, що призвело до збільшення споживання палива.

Відповідно до директиви про послуги країни ЄС повинні забезпечити, щоб компанії не дискримінували одержувачів послуг, застосовуючи вищі ціни через національність або країну проживання одержувача, а диференційований підхід допускається лише в тому випадку, якщо відмінності прямо обґрунтовані.

Заморожування цін на бензин подавалося урядом Угорщини як важливий антиінфляційний захід.

У відповідь на рішення угорського уряду водії із сусідньої Словаччини вишикувались у чергах на АЗС.

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