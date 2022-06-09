В Еврокомиссии пригрозили Венгрии судом из-за дискриминационных цен на топливо для иностранных авто

Европейский комиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон призвал Венгрию остановить дискриминационное ценообразование на топливо для автомобилей с иностранными номерными знаками - в противном случае ей грозит суд.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме Бретона, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Ранее в этом году Венгрия заявила, что грузовики массой свыше 7,5 тонн и грузовики с иностранными номерными знаками массой свыше 3,5 тонн не будут иметь права на субсидированное топливо по цене 480 форинтов (1,31 доллара) за литр, а должны платить по рыночным ценам.

По словам Бретона, это означает, что автомобили с номерными знаками из других стран ЕС должны платить за топливо на 50-60% больше по сравнению с автомобилями с венгерскими номерными знаками, что является косвенной дискриминацией и противоречит правилам ЕС.

"Я прошу вас дать нам ответ об обоснованности и сроке действия этих мер, которые могут нарушать законодательство ЕС", - отметил Бретон в письме министру по вопросам инноваций и технологий Венгрии.

"Я также прошу вас приостановить применение этих мер до тех пор, пока не будет обеспечено их соответствие законодательству ЕС", - написал он.

Бретон отметил, что Европейская комиссия оставляет за собой право инициировать срочные разбирательства по поводу нарушения прав, которые в конечном счете могут привести к судебному иску против Венгрии и возможным штрафам.

Венгрия заявила, что эта мера была вызвана "топливным туризмом" и увеличением транзитных перевозок, что привело к увеличению потребления топлива.

Согласно директиве об услугах страны ЕС должны обеспечить, чтобы компании не дискриминировали получателей услуг, применяя более высокие цены из-за национальности или страны проживания получателя, а дифференцированный подход допускается только в том случае, если отличия прямо обоснованы.

Замораживание цен на бензин подавалось правительством Венгрии как важная антиинфляционная мера.

В ответ на решение венгерского правительства водители из соседней Словакии выстроились в очередях на АЗС.

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