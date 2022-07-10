Британія відправила 6 винищувачів для тренувань зі Швецією і Фінляндією

Міноборони Британії повідомило, що шість винищувачів Королівських ВПС вилетіли до Фінляндії та Швеції для проведення спільних навчань.

Заяву міністерства цитує BBC, повідомляє "Європейська правда".

Міністр оборони Бен Воллес розповів, що винищувачі вилетіли на прохання обох країн, та наголосив на прихильності Британії до зміцнення потенціалу колективної оборони.

Серед літаків, що беруть участь в навчаннях, - два новітні винищувачі F-35.

Вони проводять "висококласну бойову підготовку" разом із чотирма "Тайфунами" британських ВПС, фінськими F-18 Hornet та шведськими літаками Gripen, заявили представники міністерства оборони.

Мета навчань - дозволити трьом військово-повітряним силам зміцнити свою здатність діяти пліч-о-пліч одне з одним.

Навчання проводяться після подання країнами заявок на вступ до НАТО після вторгнення Росії до України.

Воллес сказав, що Фінляндія та Швеція є "важливими партнерами в галузі оборони", і їхній вступ до НАТО "зробить Альянс сильнішим, оскільки ми стикаємося з новою загрозою в Європі".

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон у травні підписав взаємні гарантії безпеки з лідерами Швеції та Фінляндії до їхнього вступу в НАТО.