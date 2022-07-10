Британия отправила 6 истребителей для тренировок со Швецией и Финляндией

Минобороны Британии сообщило, что шесть истребителей Королевских ВВС вылетели в Финляндию и Швецию для проведения совместных учений.

Заявление министерства цитирует BBC, сообщает "Европейская правда".

Министр обороны Бен Уоллес рассказал, что истребители вылетели по просьбе обеих стран, и подчеркнул приверженность Британии укреплению потенциала коллективной обороны.

Среди участвующих в учениях самолетов - два новейших истребителя F-35.

Они проводят "высококлассную боевую подготовку" вместе с четырьмя "Тайфунами" британских ВВС, финскими F-18 Hornet и шведскими самолетами Gripen, заявили представители министерства обороны.

Цель учений – позволить трем военно-воздушным силам укрепить свою способность действовать бок о бок друг с другом.

Учения проводится после подачи странами заявок на вступление в НАТО после вторжения России в Украину.

Уоллес сказал, что Финляндия и Швеция являются "важными партнерами в области обороны", и их вступление в НАТО "сделает Альянс сильнее, поскольку мы сталкиваемся с новой угрозой в Европе".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в мае подписал взаимные гарантии безопасности с лидерами Швеции и Финляндии до их вступления в НАТО.