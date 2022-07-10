Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Британия отправила 6 истребителей для тренировок со Швецией и Финляндией

Воскресенье, 10 июля 2022, 11:30

Минобороны Британии сообщило, что шесть истребителей Королевских ВВС вылетели в Финляндию и Швецию для проведения совместных учений.

Заявление министерства цитирует BBC, сообщает "Европейская правда".

Министр обороны Бен Уоллес рассказал, что истребители вылетели по просьбе обеих стран, и подчеркнул приверженность Британии укреплению потенциала коллективной обороны.

Среди участвующих в учениях самолетов - два новейших истребителя F-35.

Они проводят "высококлассную боевую подготовку" вместе с четырьмя "Тайфунами" британских ВВС, финскими F-18 Hornet и шведскими самолетами Gripen, заявили представители министерства обороны.

Цель учений – позволить трем военно-воздушным силам укрепить свою способность действовать бок о бок друг с другом.

Учения проводится после подачи странами заявок на вступление в НАТО после вторжения России в Украину.

Уоллес сказал, что Финляндия и Швеция являются "важными партнерами в области обороны", и их вступление в НАТО "сделает Альянс сильнее, поскольку мы сталкиваемся с новой угрозой в Европе".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в мае подписал взаимные гарантии безопасности с лидерами Швеции и Финляндии до их вступления в НАТО.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания Швеция Финляндия

Статьи

План евроинтеграции: когда Украина может вступить в ЕС и как этого достичь

Экспремьер Литвы отвечает на вопросы о том, когда и при каких условиях Украина сможет стать полноценным членом ЕС.
8 июля 2022 — Андрюс Кубилюс, депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы

Борис до октября: что изменит для Украины и почему произойдет отставка премьера Джонсона

"Героический Борис Джонсон", как мы воспринимаем его в Украине, у себя дома имеет принципиально другой имидж и массу претензий от общества.
8 июля 2022 — Александр Краев, Сергей Сидоренко

Тяжелые компромиссы для членства в ЕС: что происходит на Балканах и при чем здесь РФ

Правительство Северной Македонии согласилось на уступки, чтобы разблокировать путь в ЕС. Это решение вызвало протесты, организаторами которых стали пророссийские силы (укр.)
7 июля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда