Шольц привітав рішення Канади про санкційний виняток для "Газпрому" попри опір України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав рішення Канади передати ФРН турбіну для газопроводу "Північний потік".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Bild.

"Ми вітаємо рішення наших канадських друзів та союзників", - заявив канцлер Олаф Шольц.

Уряд Канади раніше заявляв, що зробить виняток із санкцій проти Росії і відправить турбіну, яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, назад до Німеччини.

Турбіна, побудована в Канаді компанією Siemens, була відправлена ​​на ремонт до Монреаля та "застрягла" там через санкції проти нафтогазової галузі Росії через її війну в Україні.

Німецькі чиновники закликали Канаду знайти спосіб повернути турбіну, побоюючись, що Росія використає цю проблему як привід для закриття "Північного потоку-1" і пошкодить здатність Німеччини заповнити свої резервуари для зберігання газу перед зимою.

Український уряд виступив проти намірів Канади погодитися на таке точкове зняття з Росії санкційних обмежень і вважає це рішення "необгрунтованим та небезпечним для санкційного режиму".

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі наполягала в суботу, що Канада непохитно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, та анонсувала нові санкції проти російського енергетичного сектору.