Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Шольц приветствовал решение Канады о санкционном исключении для "Газпрома" несмотря на сопротивление Украины

Воскресенье, 10 июля 2022, 13:33

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал решение Канады передать ФРГ турбину для газопровода "Северный поток".

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщило издание Bild.

"Мы приветствуем решение наших канадских друзей и союзников", – заявил канцлер Олаф Шольц.

Правительство Канады ранее заявляло, что сделает исключение из санкций против России и отправит турбину, прошедшую техническое обслуживание в Канаде, обратно в Германию.

Турбина, построенная в Канаде компанией Siemens, была отправлена ​​на ремонт в Монреаль и "застряла" там из-за санкций против нефтегазовой отрасли России из-за ее войны в Украине.

Немецкие чиновники призвали Канаду найти способ вернуть турбину, опасаясь, что Россия использует эту проблему в качестве повода для закрытия "Северного потока-1" и повредит способность Германии заполнить свои резервуары для хранения газа перед зимой.

Украинское правительство выступило против намерений Канады согласиться с таким точечным снятием с России санкционных ограничений и считает это решение "необоснованным и опасным для санкционного режима".

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли настаивала в субботу, что Канада неуклонно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и анонсировала новые санкции против российского энергетического сектора.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Канада Энергетика

Статьи

План евроинтеграции: когда Украина может вступить в ЕС и как этого достичь

Экспремьер Литвы отвечает на вопросы о том, когда и при каких условиях Украина сможет стать полноценным членом ЕС.
8 июля 2022 — Андрюс Кубилюс, депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы

Борис до октября: что изменит для Украины и почему произойдет отставка премьера Джонсона

"Героический Борис Джонсон", как мы воспринимаем его в Украине, у себя дома имеет принципиально другой имидж и массу претензий от общества.
8 июля 2022 — Александр Краев, Сергей Сидоренко

Тяжелые компромиссы для членства в ЕС: что происходит на Балканах и при чем здесь РФ

Правительство Северной Македонии согласилось на уступки, чтобы разблокировать путь в ЕС. Это решение вызвало протесты, организаторами которых стали пророссийские силы (укр.)
7 июля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда