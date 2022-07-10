Шольц приветствовал решение Канады о санкционном исключении для "Газпрома" несмотря на сопротивление Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал решение Канады передать ФРГ турбину для газопровода "Северный поток".

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщило издание Bild.

"Мы приветствуем решение наших канадских друзей и союзников", – заявил канцлер Олаф Шольц.

Правительство Канады ранее заявляло, что сделает исключение из санкций против России и отправит турбину, прошедшую техническое обслуживание в Канаде, обратно в Германию.

Турбина, построенная в Канаде компанией Siemens, была отправлена ​​на ремонт в Монреаль и "застряла" там из-за санкций против нефтегазовой отрасли России из-за ее войны в Украине.

Немецкие чиновники призвали Канаду найти способ вернуть турбину, опасаясь, что Россия использует эту проблему в качестве повода для закрытия "Северного потока-1" и повредит способность Германии заполнить свои резервуары для хранения газа перед зимой.

Украинское правительство выступило против намерений Канады согласиться с таким точечным снятием с России санкционных ограничений и считает это решение "необоснованным и опасным для санкционного режима".

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли настаивала в субботу, что Канада неуклонно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и анонсировала новые санкции против российского энергетического сектора.