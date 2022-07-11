Німеччина перестала отримувати газ по "Північному потоку-1" через "планові роботи"

На російському газопроводі "Північний потік-1" розпочалися планові роботи на 10 днів, у зв’язку з чим постачання газу до Німеччини через нього повністю зупинилося.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesspiegel.

Згідно з даними на сайті оператора, з 6 години ранку газ перестав надходити. Роботи мають тривати десять днів, до 21 липня, на рівні обладнання та програмного забезпечення.

Втім, в урядових структурах Німеччини побоюються, що планові технічні роботи можуть перетворитись на "безперервне техобслуговування з політичних мотивів".

Раніше у липні глава Єврокомісії попередила про небезпеку повної зупинки поставок російського газу в ЄС. В уряді Франції це вже вважають найбільш імовірним сценарієм.

Нагадаємо, днями Канада погодилась на виняток із санкцій проти Росії і вирішила повернути до Німеччини турбіну для "Північного потоку-1", яка пройшла технічне обслуговування в Канаді.