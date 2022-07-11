Германия перестала получать газ по "Северному потоку-1" из-за плановых работ

На российском газопроводе "Северный поток-1" начались плановые работы на 10 дней, в связи с чем поставки газа в Германию через него полностью остановились.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesspiegel.

Согласно данным на сайте оператора, с 6 часов утра газ перестал поступать. Работы должны длиться десять дней, до 21 июля, на уровне оборудования и программного обеспечения.

В то же время, в правительственных структурах Германии опасаются, что плановые технические работы могут превратиться в "непрерывное техобслуживание по политическим мотивам".

Ранее в июле, глава Еврокомиссии предупредила об опасности полной остановки поставок российского газа в ЕС. В правительстве Франции это уже считают наиболее вероятным сценарием.

Напомним, на днях Канада согласилась на исключение санкций против России и решила вернуть в Германию турбину для "Северного потока-1", которая прошла техническое обслуживание в Канаде.

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