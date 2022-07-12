ЄС у жовтні ухвалить законодавство для конфіскації російських активів – єврокомісар

Європейський Союз у жовтні має ухвалити директиву, яка передбачатиме можливість конфіскації російських активів, які перебувають під санкціями ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у вівторок заявив європейський комісар із питань юстиції Дідьє Рейндерс на пресконференції у Празі.

"Європейський парламент уже схвалив (директиву), а в Раді ЄС існує консенсус щодо цього. Тому після літньої перерви ми схвалимо її в Раді, тож, як я сказав, я презентую директиву і відповідне законодавство у жовтні. Тож ми рухаємось дуже швидко", – сказав Рейндерс.

Він додав, що внаслідок ухваленої директиви буде розширено перелік злочинів на рівні Європейського Союзу.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз розробляє законодавство, яке б дозволило конфіскувати підсанкційні російські активи та використовувати їх для повоєнної відбудови України.

Напередодні стало відомо, що глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс підтримує ідею конфіскації заморожених російських активів та їхньої передачі жертвам війни Росії в Україні.

Нагадаємо, у Канаді набули чинності поправки до закону про спеціальні економічні заходи, який передбачає можливість конфіскації активів, що потрапили під санкції через війну Росії, та їхнє використання на підтримку України.

Читайте більше: Канадський прецедент: як конфісковані російські активи будуть передані Україні.