Винищувачі F-18 проводять бойові стрільби в Естонії

В Естонії у понеділок, 28 вересня, між островами Сааремаа та Хійумаа проводять бойові стрільби з бортової гармати винищувачів F-18.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Як зазначено, таким чином іспанський контингент ППО відпрацьовує знищення безпілотників.

Стрільби триватимуть до 15:00 за місцевим часом. Для забезпечення безпеки в морській зоні перебуватиме корабель ВМС Естонії EML Valve, а дії учасників навчань координуватиме ескадрилья управління повітряними операціями ВПС Естонії.

Крім того, з 28 вересня по 4 жовтня винищувачі НАТО проводитимуть тренувальні польоти по всій території Естонії. Зокрема, можливі польоти на малій висоті та з надзвуковою швидкістю.

Нагадаємо, 25 вересня Литва розпочала свої найбільші щорічні національні мобілізаційні навчання "Vyčio skliautas 2026" ("Купол Вітіса 2026"), метою яких є перевірка того, як країна реагуватиме на погіршення ситуації з безпекою та перехід до режиму мобілізації в умовах війни.

А 17 вересня Збройні сили Литви розпочали навчання з національної оборони "Грім Перкунаса 2026" для перевірки готовності армії та державних відомств до переходу від мирного часу до кризового та воєнного стану.