МЗС Литви пропонує нові обмеження громадянам РФ та Білорусі

Міністерство закордонних справ Литви пропонує обмежити право громадян Росії та Білорусі, які мають посвідку на проживання в країні, на придбання нерухомості поблизу об’єктів, що мають значення для національної безпеки.

Про це повідомляє Delfi, інформує "Європейська правда".

Це передбачено новим законопроєктом про введення обмежувальних заходів у зв’язку з воєнною агресією проти України, який розгляне литовський уряд.

Наразі обмеження поширюється на громадян Росії, які не мають дозволу на проживання в країні, та пов’язані з ними компанії. Законопроєкт передбачає введення аналогічного обмеження також для громадян Білорусі та пов’язаних з ними юридичних осіб.

У разі ухвалення законопроєкту додаткові обмеження для осіб, які мають посвідку на проживання, поширюватимуться на придбання нерухомості поблизу військових полігонів та інших об’єктів національної безпеки. При цьому всі ці обмеження не поширюватимуться на нерухомість, отриману у спадок.

Як зазначає МЗС, в умовах агресії обох країн проти України та гібридної діяльності проти Литви зберігається необхідність посилення національних обмежувальних заходів. Тому міністерство також пропонує ввести обмеження на публічну діяльність фізичних та юридичних осіб Росії та Білорусі у сферах освіти, науки та вищої освіти, культури, мистецтва та розваг – для тих суб’єктів, які підтримують агресію проти України, репресії, порушують суверенітет цієї країни або не відповідають іншим встановленим законом критеріям.

Наразі юридично обов’язкових обмежень щодо публічної діяльності у цих сферах немає.

Передбачається зобов’язати організаторів заходів забезпечувати дотримання цих обмежень та оприлюднювати відповідну інформацію.

При цьому громадянам Росії та Білорусі, які відповідають встановленим вимогам, пропонується дозволити брати участь у такій діяльності в нейтральному статусі, без представлення своїх держав.

Водночас участь спортсменів у змаганнях міністерство пропонує обмежувати за допомогою резолюції Сейму та рекомендацій Міністерства освіти, науки та спорту.

Пропозиції щодо посилення умов придбання нерухомості в Литві неодноразово вносили до Сейму опозиційні консерватори, проте законопроєкти виключалися з порядку денного на тій підставі, що виключне право на внесення такого проєкту надано уряду.

Наприкінці серпня шведські збройні сили звернулися до уряду з проханням експропріювати майно, що належить громадянину Росії, поблизу військово-морської бази Муско на Стокгольмському архіпелазі.

А у червні Сейм Латвії схвалив обмеження видачі дозволів на проживання громадянам РФ та Білорусі.