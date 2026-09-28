Каллас: ЄС продовжив мандат тренувальної місії EUMAM для України ще на 2 роки

Європейський Союз в рамках оновлення навчальної місії ЄС для українських військовослужбовців EUMAM, яка надає допомогу з тренуванням, продовжив дію її мандату ще на два роки.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас по завершенню засідання Ради ЄС на рівні міністрів оборони 28 вересня.

Євросоюз продовжить роботу місії EUMAM ще протягом двох років.

"Щодо навчання, держави-члени погодили перший крок стратегічного перегляду EUMAM, продовживши нашу місію для України ще на два роки", – заявила Каллас.

Вона також повідомила, що ЄС продовжить "створення координаційної ланки в Києві, зосереджуючись на уроках поля бою та зміцненні військової освіти".

Нагадаємо, головне завдання місії EUMAM (European Union Military Assistance Mission in support of Ukraine, Місія Європейського Союзу з військової допомоги на підтримку України) – навчання українських військовослужбовців: індивідуальна підготовка, злагодження підрозділів і спеціалізовані тренування. Місія також координує навчальні зусилля держав ЄС для України та фінансується, зокрема, через Європейський фонд миру.

Як повідомляла "Європейська правда", раніше головна дипломатка ЄС Кая Каллас розповіла, що з розблокованих 6,6 млрд євро Європейського фонду миру було вирішено направити на EUMAM 900 млн євро.

Також 28 вересня стало відомо, що Нідерланди виділять 10 млн євро на роботу навчальних центрів для підготовки військовослужбовців на території України.

Нагадаємо, Німеччина раніше заявила, що 6,6 млрд євро з Фонду миру, розблоковані Угорщиною, мають бути повністю передані Україні – але не усі держави ЄС це підтримують.