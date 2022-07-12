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Резніков анонсував гарні новини після розмови з главою міноборони Німеччини

Вівторок, 12 липня 2022, 18:52

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що очікує на гарні новини після розмови з міністеркою оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт щодо постачання озброєнь.

Про це міністр розповів у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Ми обговорили надання Німеччиною озброєння Україні, яке зміцнить нашу обороноздатність. Дякуємо нашим німецьким партнерам за непохитну відданість підтримці України. Невдовзі чекаємо на гарні новини", - написав міністр.

Нагадаємо, уряд Німеччини раніше опублікував перелік зброї, що готується до передачі Україні – у ньому, зокрема, є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив зобов'язання Берліна постачати Україні сучасне озброєння. Але в уряді зазначали, що з організаційних причин і проблем безпеки говорити про графіки поставки зброї Україні складно

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