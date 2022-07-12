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Резников анонсировал хорошие новости после разговора с главой минобороны Германии

Вторник, 12 июля 2022, 18:52

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ожидает хорошие новости после разговора с министром обороны Германии Кристине Ламбрехт по поставкам вооружений.

Об этом министр рассказал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Мы обсудили предоставление Германией вооружения Украине, которое укрепит нашу обороноспособность. Спасибо нашим немецким партнерам за непреклонную преданность поддержке Украины. Вскоре ждем хорошие новости", - написал министр.

Напомним, правительство Германии во вторник опубликовало перечень готовящегося к передаче Украине оружия – в нем, в частности, есть 30 самоходных артиллерийских установок Gepard, комплексы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и бронетранспортеры М113.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил обязательство Берлина поставлять Украине современное вооружение. Но в правительстве отмечали, что по организационным причинам и из-за проблем безопасности говорить о графиках поставки оружия Украине сложно.

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