ЄС повинен витрачати більше на оборону і спільно закуповувати зброю – Боррель

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що країни Євросоюзу повинні збільшити витрати на оборону, але при цьому спільно закуповувати зброю, щоб витрачати кошти більш ефективно.

Про це Боррель написав у своєму блозі, повідомляє "Європейська правда".

"Той факт, що країни-члени ЄС заявили про збільшення витрат на оборону на загальну суму приблизно на 200 мільярдів євро, дуже вітається. Однак якщо частка, яка витрачається на спільну розробку та закупівлі, не збільшиться, існує ризик того, що велика частина цих додаткових інвестицій буде змарнована", – вважає він.

Топдипломат ЄС додає, що Європейська комісія і Європейське оборонне агентство можуть підтримати держави-члени в питанні спільних закупівель зброї – зокрема в контексті поповнення запасів, вичерпаних через постачання в Україну військової техніки.

"Спільне здобуття можливостей не лише відповідає порядку денному ЄС у сфері безпеки та оборони, воно також є необхідним для членів НАТО, щоб захищати Європу від загроз із боку Росії", – наголосив Боррель.

Крім того, високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики назвав ще два чинники зміцнення оборонної політики Євросоюзу – необхідність виявити готовність використовувати збройні сили та здатність адаптуватися і "робити правильні висновки".

"Загальна думка зрозуміла: у небезпечному світі європейці повинні взяти на себе свою стратегічну відповідальність як в ЄС, так і в НАТО – і дати собі для цього засоби та спритність", – підсумував Боррель.

Нагадаємо, в березні міністри закордонних справ та оборони країн ЄС затвердили Стратегічний компас- першу концепцію Євросоюзу в сфері оборони та безпеки.

Компас дає Європейському Союзу план дій щодо зміцнення політики безпеки та оборони ЄС до 2030 року. Ключова норма цього плану – створення європейських сил швидкого реагування чисельністю 5 тисяч військовослужбовців.

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