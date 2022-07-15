Британські ЗМІ дізналися позицію Джонсона щодо кандидатів на його посаду

Прем’єр Британії Борис Джонсон, який тимчасово залишається на цій посаді до обрання нового лідера консерваторів, найбільш заперечує проти кандидатури колишнього міністра фінансів Ріші Сунака і найбільш підтримує главу МЗС Ліз Трасс.

Про це повідомляє The Times з посиланням на свої джерела у партії, пише "Європейська правда".

Джонсон сказав, що не буде висловлювати підтримки комусь із кандидатів і публічно втручатися у перегони. Проте, як стало відомо, він спілкувався з кандидатами, які вже вибули зі змагання та розкрив свою позицію, закликаючи підтримати "кого завгодно, крім Ріші".

За словами одного з джерел, Джонсон, схоже, найбільш прихильний до кандидатури міністерки закордонних справ Ліз Трасс, як і цілком схвалює кандидатуру молодшої міністерки торгівлі Пенні Мордонт.

Як пише Reuters, підтримку кандидатурі Трасс вже висловили ключовий перемовник Британії щодо Brexit Девід Фрост і прокурорка Суелла Браверман, яка за підсумками другого туру вибула з перегонів. Також на її підтримку висловився впливовий депутат Стів Бейкер, який перед цим підтримував Браверман.

Нагадаємо, за результатами другого туру голосування за майбутнього лідера Консервативної партії Великої Британії 14 липня серед п’яти кандидатів, які залишаються, перше місце утримує колишній міністр фінансів Ріші Сунак, друге - Пенні Мордонт, третє - Ліз Трасс.

Детальніше про те, хто може стати наступником Джонсона і чи вплине зміна прем'єра на підтримку України, читайте в статті журналіста ЄвроПравди Юрія Онищенка Після Джонсона: хто стане новим прем'єром Великої Британії.







