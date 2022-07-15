Британские СМИ узнали мнение Джонсона о кандидатах на его должность

Премьер Великобритании Борис Джонсон, временно остающийся на этом посту до избрания нового лидера консерваторов, больше всего возражает против кандидатуры бывшего министра финансов Риши Сунака и наиболее поддерживает главу МИД Лиз Трасс.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на свои источники в партии, пишет "Европейская правда".

Джонсон сказал, что не будет выражать поддержки кому-либо из кандидатов и публично вмешиваться в гонку. Однако, как стало известно, он общался с уже выбывшими из соревнования кандидатами и раскрыл свою позицию, призывая поддержать "кого угодно, кроме Риши".

По словам одного из источников, Джонсон, похоже, наиболее поддерживает кандидатуру главы МИД Лиз Трасс, как и вполне одобряет кандидатуру младшего министерства торговли Пенни Мордонт.

Как пишет Reuters, поддержку кандидатуре Трасс уже выразили ключевой переговорщик Британии по Brexit Дэвид Фрост и прокурор Суэлла Браверман, по итогам второго тура выбывшая из соревнования. Также в ее поддержку высказался влиятельный депутат Стив Бейкер, перед этим поддерживавший Браверман.

Напомним, по результатам второго тура голосования за будущего лидера Консервативной партии Великобритании 14 июля среди остающихся пяти кандидатов первое место удерживает бывший министр финансов Риши Сунак, второе - Пенни Мордонт, третье - Лиз Трасс.

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