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Формування уряду в Естонії: стали відомі кандидатури нових глав МЗС та Міноборони

П'ятниця, 15 липня 2022, 08:21

Посаду міністра закордонних справ у новому уряді Естонії може отримати представник партії "Вітчизна" (Isamaa) Урмас Рейнсалу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє естонський мовник ERR.

14 липня Isamaa та соціал-демократи, нові коаліційні партнери Партії реформ, розкрили свої кандидатури на міністерські посади, Isamaa вже затвердила свій список.

На посаду міністра закордонних справ пропонують Урмаса Рейнсалу. За останні 20 років він обіймав посаду міністра оборони (2012-2014), міністра юстиції (2015) та міністра закордонних справ у 2019-2021 роках.

До коаліційної кризи у червні 2022 року посаду глави МЗС обіймала представниця центриської партії Ева-Марія Лійметс. 

Також стало відомо, що Партія реформ замінить міністра оборони - замість Калле Лаанета на цю посаду хочуть призначити Ханно Певкура.

Нагадаємо, 14 липня прем’єрка Естонії Кая Каллас офіційно проінформувала уряд про рішення піти у відставку, щоб запустити формування нового уряду.

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Естонія

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