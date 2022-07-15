Формирование правительства в Эстонии: стали известны кандидатуры новых глав МИД и Минобороны

Пост министра иностранных дел в новом правительстве Эстонии может получить представитель партии "Отечество" (Isamaa) Урмас Рейнсалу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает эстонский вещатель ERR.

14 июля Isamaa и социал-демократы, новые коалиционные партнеры Партии реформ, раскрыли свои кандидатуры на министерские должности, Isamaa уже утвердила свой список.

На должность министра иностранных дел предлагают Урмаса Рейнсалу. За последние 20 лет он занимал должности министра обороны (2012–2014), министра юстиции (2015) и министра иностранных дел в 2019–2021 годах.

До коалиционного кризиса в июне 2022 года должность главы МИД занимала представительница центрской партии Эва-Мария Лийметс.

Также стало известно, что Партия реформ заменит министра обороны – вместо Калле Лаанета на этот пост хотят назначить Ханно Певкура.

Напомним, 14 июля премьер Эстонии Кая Каллас официально проинформировала правительство о решении уйти в отставку, чтобы запустить формирование нового правительства.

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