ЄС може заборонити імпорт мазуту з РФ на шість місяців раніше запланованого - ЗМІ

Європейський Союз може заборонити імпорт і транзит частини мазуту з Росії приблизно за шість місяців раніше запланованого терміну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили Reuters офіційний представник ЄС і чотири трейдери.

ЄС скорочує імпорт російських нафтопродуктів з березня, повна заборона має бути запроваджена з лютого 2023 року.

Однак імпорт і транзит російського вугілля припиняється раніше – з 10 серпня, і технічно може включати мазут.

Заборони ЄС засновані на так званих кодах комбінованої номенклатури (CN), які використовуються митницею. Один із кодів, який використовується для заборони вугілля, — 2707, також стосується "олій та інших продуктів дистиляції високотемпературної кам’яновугільної смоли; аналогічних продуктів, в яких маса ароматичних компонентів перевищує вагу неароматичних складових".

Митний код заявляється експортером товару.

Зазвичай нафтопродукти, перероблені з сирої нафти, мають інший код CN – 2710. Але мазут містить ароматичні речовини, які майже завжди перевищують 50%.

Деякі нафтопродукти, вироблені не шляхом перегонки вугілля, також можуть бути класифіковані під кодом 2707, якщо вони мають хімічну схожість, повідомив Reuters офіційний представник ЄС.

Двоє трейдерів, залучених до торгівлі російським мазутом, заявили, що потенційно постраждалі обсяги не будуть великими.

"Зараз лише невеликі обсяги (мазуту) експортуються з Росії безпосередньо до європейських країн", — сказав трейдер.

Основна маса вантажів, що перевозили російський мазут, протягом останніх місяців спрямовувалася до нафтового центру ОАЕ Фуджейра та до інфраструктури перевалки з судна на судно біля грецького порту Каламата.

За словами трейдерів, у разі дострокової заборони ЄС на мазут покупці можуть перенаправити більше вантажів для перевалки з судна на судно та на азіатський ринок.

Згідно з підрахунками Reuters, у червні лише близько 500 000 тонн із загального 3,5 мільйона російського експорту мазуту було поставлено безпосередньо з російських портів до країн ЄС.

Більше чверті з 500 000 тонн було відправлено минулого місяця з Росії до Естонії та Латвії, які зберігають і транспортують нафтопродукти в інші пункти призначення.