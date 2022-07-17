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У Сербії визнали, що візит Вучича до Хорватії не погоджували, але все одно готують заходи у відповідь

Неділя, 17 липня 2022, 13:36

Міністр закордонних справ Сербії Нікола Селакович у неділю оголосив, що вручив главі посольства Хорватії ноту протесту через відмову пропустити сербського президента Александара Вучича, й анонсував контрзаходи Белграда у відповідь.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.

На пресконференції Селакович зачитав ноту міністерства закордонних справ Хорватії від 15 липня, в якій із посиланням на "інформацію з неофіційних джерел" говорилось про можливий візит президента Сербії Александара Вучича в Ясеновац і Пакрац.

"Під час планування всіх візитів іноземних офіційних осіб час, характер і програма візитів повинні бути предметом офіційної комунікації та узгодження між двома сторонами. З огляду на те, що хорватська сторона не поінформована про наміри можливих візитів до Республіки Хорватія, це неприйнятно", – йшлося в ноті.

Своєю чергою, за словами глави сербського МЗС, Белград відповів на цю ноту лише в неділю о 10:00, але тимчасова повірена у справах Хорватії відмовилася її приймати.

У ноті рішення не пустити Вучича через відсутність офіційно погодженого візиту Сербія називає "незаконним, антиєвропейським і антицивілізаційним", посилаючись на "грубе порушення принципу свободи пересування".

Водночас, як зазначається в ноті, Вучич "зацікавлений у здійсненні офіційного візиту в Ясеновац у будь-який час до 17 вересня 2022 року". В МЗС Сербії сподіваються на швидке вирішення ситуації, але, за словами Селаковича, Белград "ухвалить рішення щодо контрзаходів, які будуть запроваджені на основі загальновизнаних норм міжнародного права".

Нагадаємо, в неділю стало відомо, що Хорватія відмовила президенту Сербії Александару Вучичу в приватному візиті до хорватських міст Ясеновац і Пакрац, де під час Другої світової війни був нацистський концентраційний табір.

У Загребі неофіційно кажуть, що метою візиту Вучича було спровокувати хорватську сторону напередодні річниці військової операції "Буря", щоб президент Сербії "міг зіграти роль жертви" для своїх виборців.

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Сербія Хорватія

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