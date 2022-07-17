В Сербии признали, что визит Вучича в Хорватию не согласовывали, но все равно готовят ответные меры

Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович в воскресенье объявил, что вручил главе посольства Хорватии ноту протеста из-за отказа пропустить сербского президента Александара Вучича, и анонсировал ответные контрмеры Белграда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

На пресс-конференции Селакович зачитал ноту министерства иностранных дел Хорватии от 15 июля, в которой со ссылкой на "информацию из неофициальных источников" говорилось о возможном визите президента Сербии Александара Вучича в Ясеновац и Пакрац.

"При планировании всех визитов иностранных официальных лиц время, характер и программа визитов должны быть предметом официальной коммуникации и согласования между двумя сторонами. Учитывая, что хорватская сторона не проинформирована о намерениях возможных визитов в Республику Хорватия, это неприемлемо", - говорилось в ноте.

В свою очередь, по словам главы сербского МИД, Белград ответил на эту ноту только в воскресенье в 10:00, но временная поверенная в делах Хорватии отказалась ее принимать.

В ноте решение не пустить Вучича из-за отсутствия официально согласованного визита Сербия называет "незаконным, антиевропейским и антицивилизационным", ссылаясь на "грубое нарушение принципа свободы передвижения".

В то же время, как отмечается в ноте, Вучич "заинтересован в осуществлении официального визита в Ясеновац в любое время до 17 сентября 2022 года". В МИД Сербии надеются на скорейшее разрешение ситуации, но, по словам Селаковича, Белград "примет решение по контрмерам, которые будут введены на основе общепризнанных норм международного права".

Напомним, в воскресенье стало известно, что Хорватия отказала президенту Сербии Александру Вучичу в частном визите в хорватские города Ясеновац и Пакрац, где во время Второй мировой войны был нацистский концентрационный лагерь.

В Загребе неофициально говорят, что целью визита Вучича было спровоцировать хорватскую сторону в канун годовщины военной операции "Буря", чтобы президент Сербии "мог сыграть роль жертвы" для своих избирателей.