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В Італії через страйк працівників авіагалузі скасували сотні рейсів

Неділя, 17 липня 2022, 19:38

В Італії скасували сотні авіарейсів через страйк, оголошений працівниками галузі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Ansa.

Попри коротку тривалість страйку - чотири години- скасування торкнулися сотень рейсів по всій території Італії. Перевізник Ita Airways скасував 122 польоти. 

За підрахунками Corriere della Sera, протест працівників вплинув на загалом 500 рейсів. Так, у найважливішому римському аеропорту Ф’юмічіно наразі скасовано 50 із запланованих 450 вильотів і решта під питанням. В аеропортах Мілану скасовано близько 80 рейсів. 

Страйк призвів до хаосу в аеропортах і став несподіванкою для багатьох пасажирів, які мали пересідати на інші рейси. 

Нагадаємо, декілька європейських авіакомпаній оголосили про масштабне скасування рейсів через нестачу персоналу. 

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Італія Авіарейси

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