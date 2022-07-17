В Італії через страйк працівників авіагалузі скасували сотні рейсів
В Італії скасували сотні авіарейсів через страйк, оголошений працівниками галузі.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Ansa.
Попри коротку тривалість страйку - чотири години- скасування торкнулися сотень рейсів по всій території Італії. Перевізник Ita Airways скасував 122 польоти.
За підрахунками Corriere della Sera, протест працівників вплинув на загалом 500 рейсів. Так, у найважливішому римському аеропорту Ф’юмічіно наразі скасовано 50 із запланованих 450 вильотів і решта під питанням. В аеропортах Мілану скасовано близько 80 рейсів.
Страйк призвів до хаосу в аеропортах і став несподіванкою для багатьох пасажирів, які мали пересідати на інші рейси.
Нагадаємо, декілька європейських авіакомпаній оголосили про масштабне скасування рейсів через нестачу персоналу.