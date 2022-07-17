В Италии из-за забастовки работников авиаотрасли отменили сотни рейсов

В Италии отменили сотни авиарейсов из-за забастовки, объявленной работниками отрасли.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает Ansa.

Несмотря на короткую продолжительность забастовки - четыре часа - отмена затронула сотни рейсов по всей территории Италии. Перевозчик Ita Airways отменил 122 полета.

По подсчетам Corriere della Sera, протест повлиял на 500 рейсов. Так, в важнейшем римском аэропорту Фьюмичино отменены 50 из запланированных 450 вылетов и остальные под вопросом. В аэропортах Милана отменены около 80 рейсов.

Забастовка привела к хаосу в аэропортах и ​​стала неожиданностью для многих пассажиров, которые должны были пересаживаться на другие рейсы.

Напомним, несколько европейских авиакомпаний объявили о масштабной отмене рейсов из-за нехватки персонала. В частности, Lufthansa отменяет 2000 рейсов.