Турция готовит очередную встречу по "зерновому коридору" в Стамбуле

Министерство обороны Турции надеется на проведение в Стамбуле второй встречи в четырехстороннем формате по организации "зернового коридора" из Украины уже на этой неделе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в понедельник заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар.

Он напомнил, что на предыдущей встрече в Стамбуле стороны согласовали план и общие принципы вывоза зерновых и прочего продовольствия из Украины морским путем.

"Мы продолжаем наши усилия по превращению этого в конкретный план по имплементации. Вероятно, на этой неделе состоится еще одна встреча", – отметил Акар.

Он добавил, что на встрече могут обсудить "базовые технические вопросы, такие как создание операционного центра в Стамбуле, совместный контроль в точках выхода из порта и прибытия, а также обеспечение навигационной безопасности на маршрутах пересадки".

Напомним, Украина на четырехсторонних переговорах в Стамбуле по экспорту украинского зерна предложила создать алгоритм навигации в Черном море для безопасного судоходства.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что участники четырехсторонних переговоров в Стамбуле в среду договорились о создании координационного центра по экспорту украинского зерна по морскому пути.

А генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в ходе четырехсторонней встречи в Стамбуле стороны достигли "критического" прогресса по вопросу экспорта зерна из Украины морским путем.