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Вірменія і Туреччина частково відкриють кордон, закритий з 1993 року

Субота, 2 липня 2022, 08:42

Міністерство закордонних справ Туреччини оголосило в п’ятницю, що уряди Туреччини та Вірменії погодилися дозволити громадянам інших країн — але ще не власних — перетинати кордон між двома країнами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Їхній спільний кордон був закритий з 1993 року, коли Вірменія та Азербайджан вступили у протистояння після розпаду Радянського Союзу.

Єреван та Анкара заявили, що план дозволити громадянам третіх країн перетинати кордон "якнайшвидше" розглядається як наступний крок до остаточної "повної нормалізації" між двома сусідами.

В МЗС Туреччини також заявило, що дві країни також дозволять пряму повітряну торгівлю вантажами між собою якомога швидше.

Цей крок стався після відновлення дипломатичних відносин між Анкарою та Єреваном у грудні минулого року, після чого відбулися переговори між спеціальними представниками двох країн у січні, спрямовані на повне відновлення зв’язків.

Їхні міністри закордонних справ зустрілися в березні вперше за багато років. У п'ятницю у Відні відбувся четвертий раунд переговорів.

Туреччина та Вірменія мають важку спільну історію в основному через геноцид колись значної вірменської меншини Туреччини в 1915 році.

Вірменія також історично більше потрапляла в сферу впливу Росії на Кавказі, а Азербайджан підтримував тісніші зв’язки з Туреччиною.

Коротка війна між Вірменією та Азербайджаном у 2020 році за спірний регіон Нагірний Карабах призвела до загибелі сотень людей.

Однак спроба Туреччини відновити відносини з Вірменією була зроблена в координації з Азербайджаном.

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Вірменія Туреччина

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