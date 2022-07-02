Армения и Турция частично откроют границу, закрытую с 1993 года

Министерство иностранных дел Турции объявило в пятницу, что правительства Турции и Армении согласились разрешить гражданам других стран, но еще не собственных, пересекать границу между двумя странами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Их общая граница была закрыта с 1993 года, когда Армения и Азербайджан вступили в противостояние после распада Советского Союза.

Ереван и Анкара заявили, что план разрешить гражданам третьих стран пересекать границу "быстрее всего" рассматривается как следующий шаг к окончательной "полной нормализации" между двумя соседями.

В МИД Турции также заявило, что две страны также разрешат прямую воздушную торговлю грузами между собой как можно скорее.

Этот шаг произошел после возобновления дипломатических отношений между Анкарой и Ереваном в декабре прошлого года, после чего состоялись переговоры между специальными представителями двух стран в январе, направленные на полное возобновление связей.

Их министры иностранных дел встретились в марте впервые за многие годы. В пятницу в Вене прошел четвертый раунд переговоров.

Турция и Армения имеют трудную общую историю в основном из-за геноцида когда-то значительного армянского меньшинства Турции в 1915 году.

Армения также исторически больше попадала в сферу влияния России на Кавказе, а Азербайджан поддерживал более тесные связи с Турцией.

Короткая война между Арменией и Азербайджаном в 2020 году за спорный регион Нагорный Карабах привела к гибели сотен человек.

Однако попытка Турции возобновить отношения с Арменией была предпринята в координации с Азербайджаном.