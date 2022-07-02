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Глава МЗС Латвії потролив Захарову через український борщ

Субота, 2 липня 2022, 09:59

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевичс процитував глузливу фразу Путіна у відповідь на критику представниці МЗС РФ Марії Захарової визнання українського борщу спадщиною ЮНЕСКО.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав у Twitter.

7 лютого, перед повномасштабним вторгненням в Україну, президент Росії Володимир Путін глузливо звернувся до Зеленського стосовно виконання Мінських угод щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

"У Києві то кажуть, що будуть виконувати (Мінські угоди. – Ред.), то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент (України. – Ред.) чинний нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод. Ну, подобається, не подобається – терпи, моя красуне. (російською: "нравится, не нравится – терпи, моя красавица". – Ред.). Треба виконувати. Інакше ніяк", - сказав він.

Нагадаємо, 1 липня культуру приготування українського борщу внесли до переліку об’єктів нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

Захарова розкритикувала цей крок, за яким вона знову побачила націоналістів, які "ненавидять все російське".

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