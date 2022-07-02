Глава МИД Латвии потроллил Захарову через украинский борщ

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс процитировал издевательскую фразу Путина в ответ на критику представительницы МИД РФ Марии Захаровой признания украинского борща наследием ЮНЕСКО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в Twitter.

«Нравится — не нравится, терпи, моя красавица»



Захарова раскритиковала внесение украинского борща в список наследия ЮНЕСКОhttps://t.co/HC8e5rjO7t — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 2, 2022

7 февраля, перед полномасштабным вторжением в Украину, президент России Владимир Путин насмешливо обратился к Зеленскому по поводу выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе.

"В Киеве то говорят, что будут выполнять (Минские соглашения. – Ред.), то говорят, что это разрушит их страну. И президент (Украины. – Ред.) действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений "Ну, нравится, не нравится - терпи, моя красавица. (Русский: "нравится, не нравится - терпи, моя красавица". - Ред.). Надо выполнять. Иначе никак", - сказал он.

Напомним, 1 июля культуру приготовления украинского борща внесли в список объектов нематериального наследия ЮНЕСКО.

Захарова раскритиковала этот шаг, за которым она снова увидела националистов, "ненавидящих все русское".