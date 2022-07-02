У Німеччині побоюються повного припинення постачання газу з РФ

Федеральне агентство з мереж (Bundesnetzagentur, BNetzA) Німеччини побоюється повного припинення постачання газу з РФ і закликає жителів країни заощаджувати енергію.

Таку заяву зробив глава BNetzA Клаус Мюллер в інтерв'ю виданням Funke Mediengruppe, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

З 11 по 21 липня компанія Nord Stream AG здійснить тимчасову зупинку обох ниток газопроводу "Північний потік" для "планових профілактичних робіт".

Питання в тому, чи ці техроботи не перетворяться на "безперервне техобслуговування з політичних мотивів", підкреслив Мюллер.

Якщо постачання газу з Росії "знизиться на більш тривалий період, ми повинні будемо серйозніше поговорити про економію", упевнений глава федерального агентства. За його словами, 12 тижнів до початку опалювального сезону має бути використано для підготовки до нього.

Клаус Мюллер закликав мешканців ФРН оперативно перевірити роботу опалювальних котлів на газу та радіаторів. "Технічне обслуговування може зменшити споживання газу на 10-15 відсотків", - зазначив він. "Роботи краще провести зараз, а не восени", – рекомендував глава BNetzA. Слюсарям слід зосередити увагу на роботі опалення та гарячому водопостачанні, додав Мюллер. Крім того, за його словами, сім'ї вже зараз мають обговорити, "чи слід підтримувати звичну температуру в кожній із кімнат будинку взимку, або ж у деяких з них може бути трохи прохолодніше".

У свою чергу міністерство економіки та захисту клімату ФРН повністю відключило нічне освітлення фасаду свого головного офісу, підсвічування представлених у ньому творів мистецтва та фонтани, а також систему кондиціювання. У приміщеннях, де це технічно неможливо чи порушує вимоги охорони праці, температура підтримуватиметься на рівні не 22 градусів, як раніше, а 26 градусів.

Через різке падіння постачань російського газу "Північним потоком" міністерство ввело другий з трьох ступенів аварійного плану на випадок надзвичайної ситуації в газовій сфері Німеччини.