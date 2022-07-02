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В Германии опасаются полного прекращения поставок газа из РФ

Суббота, 2 июля 2022, 11:28

Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) Германии опасается полного прекращения поставок газа из РФ и призывает жителей страны экономить энергию.

Такое заявление сделал глава BNetzA Клаус Мюллер в интервью изданием Funke Mediengruppe, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

С 11 по 21 июля компания Nord Stream AG осуществит временную остановку обеих нитей газопровода "Северный поток" для "плановых профилактических работ".

Вопрос в том, не превратятся ли эти техработы в "непрерывное техобслуживание по политическим мотивам", подчеркнул Мюллер.

Если поставки газа из России "снизятся на более длительный период, мы должны будем серьезнее поговорить об экономии", уверен глава федерального агентства. По его словам, 12 недель до начала отопительного сезона должно быть использовано для подготовки к нему.

Клаус Мюллер призвал жителей ФРГ оперативно проверить работу отопительных котлов газа и радиаторов. "Техническое обслуживание может снизить потребление газа на 10-15 процентов", - отметил он. "Работы лучше провести сейчас, а не осенью", – рекомендовал глава BNetzA. Слесарям следует сосредоточить внимание на работе отопления и горячем водоснабжении, добавил Мюллер. Кроме того, по его словам, семьи уже сейчас должны обсудить, "следует ли поддерживать привычную температуру в каждой из комнат дома зимой, или же в некоторых из них может быть немного прохладнее".

В свою очередь, министерство экономики и защиты климата ФРГ полностью отключило ночное освещение фасада своего головного офиса, подсветку представленных в нем произведений искусства и фонтаны, а также систему кондиционирования. В помещениях, где это технически невозможно или нарушает требования охраны труда, температура будет поддерживаться не 22 градусов, как раньше, а 26 градусов.

Из-за резкого падения поставок российского газа "Северным потоком" министерство ввело вторую из трех степеней аварийного плана на случай чрезвычайной ситуации в газовой сфере Германии.

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Германия

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