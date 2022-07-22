Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

США – про угоду щодо експорту зерна з України: маємо змусити Росію виконати домовленості

П'ятниця, 22 липня 2022, 20:23

Посол США в Україні Бріджит Брінк привітала укладання у турецькому Стамбулі угоди, яка розблокує експорт українського зерна морським шляхом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Брінк заявила в коментарі "Радіо Свобода".

Посол наголосила, що угода є "найбезпечнішим, найкращим і найшвидшим способом експорту зерна".

"Ми також цінуємо зусилля, справді великі і довготривалі зусилля ООН і Туреччини з підготовки цієї угоди. Врешті-решт, саме Росія перетворила на зброю питання харчування в розпал глобальної кризи продовольчої безпеки. І ми вважаємо, що ми та інші країни маємо змусити Росію виконати цю домовленість", – додала Брінк.

Раніше глава МЗС Британії Ліз Трасс привітала укладення у турецькому Стамбулі угоди про розблокування експорту зерна з України морським шляхом, але наголосила, що зараз важлива її імплементація.

Нагадаємо, представники України і Росії у палаці Долмабахче в Стамбулі в п'ятницю підписали угоду про створення механізму для експорту українського зерна із чорноморських портів.

Україна та Росія не підписували один документ – йдеться про дві домовленості, які підписали Туреччина й ООН із Києвом та Москвою окремо. Від України на підписанні угоди був присутній міністр інфраструктури Олександр Кубраков, від Росії - міністр оборони Сєргєй Шойгу.

За словами високопосадовця ООН, угода попередньо діятиме 120 днів з можливістю продовження і не передбачатиме подальшого розмінування портів або прилеглих вод з боку України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Війна з РФ

Статті

Угорщина обирає сторону зла. Знову, як у 1939 році

Сійярто цим візитом показав, що для Угорщини не існує західних цінностей, що вона чужа для європейської цивілізації і що вона знову готова ставати на бік зла.
22 липня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Чому проукраїнський прем’єр Італії пішов у відставку та хто зараз бореться за його посаду

За цим театралізованим політичним дійством слідкувала уся країна, і переказати його суть найкраще у вигляді трагікомедії на 5 актів.
22 липня 2022 — Ярина Груша-Поссамай, Сергій Сидоренко

РФ відступає в енергетичній війні: що означає запуск "Північного потоку-1"

ЄС показав готовність до енергетичної війни з Росією - і Кремль пішов на поступки. Проте ці поступки явно тимчасові.
22 липня 2022 — Олена Павленко, DiXi Group