США – про угоду щодо експорту зерна з України: маємо змусити Росію виконати домовленості

Посол США в Україні Бріджит Брінк привітала укладання у турецькому Стамбулі угоди, яка розблокує експорт українського зерна морським шляхом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Брінк заявила в коментарі "Радіо Свобода".

Посол наголосила, що угода є "найбезпечнішим, найкращим і найшвидшим способом експорту зерна".

"Ми також цінуємо зусилля, справді великі і довготривалі зусилля ООН і Туреччини з підготовки цієї угоди. Врешті-решт, саме Росія перетворила на зброю питання харчування в розпал глобальної кризи продовольчої безпеки. І ми вважаємо, що ми та інші країни маємо змусити Росію виконати цю домовленість", – додала Брінк.

Раніше глава МЗС Британії Ліз Трасс привітала укладення у турецькому Стамбулі угоди про розблокування експорту зерна з України морським шляхом, але наголосила, що зараз важлива її імплементація.

Нагадаємо, представники України і Росії у палаці Долмабахче в Стамбулі в п'ятницю підписали угоду про створення механізму для експорту українського зерна із чорноморських портів.

Україна та Росія не підписували один документ – йдеться про дві домовленості, які підписали Туреччина й ООН із Києвом та Москвою окремо. Від України на підписанні угоди був присутній міністр інфраструктури Олександр Кубраков, від Росії - міністр оборони Сєргєй Шойгу.

За словами високопосадовця ООН, угода попередньо діятиме 120 днів з можливістю продовження і не передбачатиме подальшого розмінування портів або прилеглих вод з боку України.