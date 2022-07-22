США – о соглашении по экспорту зерна из Украины: должны заставить Россию выполнить договоренности

Посол США в Украине Бриджит Бринк приветствовала заключение в турецком Стамбуле соглашения, разблокирующего экспорт украинского зерна морским путем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Бринк заявила в комментарии "Радио Свобода".

Посол подчеркнула, что соглашение является "самым безопасным, лучшим и быстрым способом экспорта зерна".

"Мы также ценим усилия, действительно большие и долговременные усилия ООН и Турции по подготовке этого соглашения. В конце концов именно Россия превратила в оружие вопрос питания в разгар глобального кризиса продовольственной безопасности. И мы считаем, что мы и другие страны должны заставить Россию выполнить эту договоренность", – добавила Бринк.

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс приветствовала заключение в турецком Стамбуле соглашения о разблокировании экспорта зерна из Украины морским путем, но подчеркнула, что сейчас важна его имплементация.

Напомним, представители Украины и России во дворце Долмабахче в Стамбуле в пятницу подписали соглашение о создании механизма экспорта украинского зерна из черноморских портов.

Украина и Россия не подписывали один документ – речь идет о двух договоренностях, которые подписали Турция и ООН с Киевом и Москвой по отдельности. От Украины на подписании соглашения присутствовал министр инфраструктуры Александр Кубраков, от России – министр обороны Сергей Шойгу.

По словам высокопоставленного представителя ООН, соглашение будет предварительно действовать 120 дней с возможностью прожления и не будет предусматривать дальнейшее разминирование портов или близлежащих вод со стороны Украины.