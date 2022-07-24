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Чехія видала українцям майже 400 тисяч віз тимчасового захисту

Неділя, 24 липня 2022, 10:57

Чехія видала українським біженцям, які рятуються від російської агресії, вже понад 399 тисяч віз тимчасового захисту. 

Такі дані оприлюднило МВС Чехії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.

У п'ятницю відповідні візи було видано 864 заявникам. 

Спеціальна віза надає українським біженцям можливість перебувати на території Чехії протягом року, влаштовуватися на роботу, отримувати соціальну допомогу та медичне обслуговування.

Як повідомлялося, українцям у Польщі видаватимуть електронні посвідки, що дозволять перетин кордонів у ЄС.

Раніше повідомлялося, що країни ЄС досі не узгодили між собою правила для українців, які через війну виїхали за кордон і отримали тимчасовий захист в одній з країн, у зв’язку з чим можливо отримати проблеми під час мандрівок між країнами блоку або у разі короткострокового повернення в Україну.

"Європейська правда" та "Європа без бар’єрів" підготували практичні рекомендації для українців, які повертаються додому, про те, як зменшити ризик неприємностей на кордоні.

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Чехія Війна з РФ

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