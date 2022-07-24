Чехия выдала украинцам почти 400 тысяч виз временной защиты

Чехия выдала украинским беженцам, спасающимся от российской агрессии, уже более 399 тысяч виз временной защиты.

Такие данные обнародовало МВД Чехии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio.

В пятницу соответствующие визы были выданы 864 заявителям.

Специальная виза дает украинским беженцам возможность находиться на территории Чехии в течение года, устраиваться на работу, получать социальную помощь и медицинское обслуживание.

Как сообщалось, украинцам в Польше будут выдавать электронные документы, позволяющие пересечение границ в ЕС.

Ранее сообщалось, что страны ЕС до сих пор не согласовали между собой правила для украинцев, которые из-за войны выехали за границу и получили временную защиту в одной из стран, в связи с чем можно получить проблемы во время путешествий между странами блока или в случае краткосрочного возвращения в Украине.

"Европейская правда" и "Европа без барьеров" подготовили практические рекомендации для возвращающихся домой украинцев о том, как уменьшить риск неприятностей на границе.