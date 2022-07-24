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Чехия выдала украинцам почти 400 тысяч виз временной защиты

Воскресенье, 24 июля 2022, 10:57

Чехия выдала украинским беженцам, спасающимся от российской агрессии, уже более 399 тысяч виз временной защиты.

Такие данные обнародовало МВД Чехии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio.

В пятницу соответствующие визы были выданы 864 заявителям.

Специальная виза дает украинским беженцам возможность находиться на территории Чехии в течение года, устраиваться на работу, получать социальную помощь и медицинское обслуживание.

Как сообщалось, украинцам в Польше будут выдавать электронные документы, позволяющие пересечение границ в ЕС.

Ранее сообщалось, что страны ЕС до сих пор не согласовали между собой правила для украинцев, которые из-за войны выехали за границу и получили временную защиту в одной из стран, в связи с чем можно получить проблемы во время путешествий между странами блока или в случае краткосрочного возвращения в Украине.

"Европейская правда" и "Европа без барьеров" подготовили практические рекомендации для возвращающихся домой украинцев о том, как уменьшить риск неприятностей на границе.

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Чехия Война с РФ

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