У заповідній Чеській Швейцарії вирує пожежа, з ущелин евакуюють туристів

Найвищий рівень тривоги оголосили пожежники, які борються з вогнем в прикордонному Національному парку Чеська Швейцарія на північному заході Чехії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє iDnes.

Пожежа охопила три гектари заповідного лісу у важкодоступній місцевості. Полум'я вирує недалеко від вельми популярної туристичної природної скельної пам'ятки "Правчицькі ворота".

У боротьбі з вогнем задіяно 26 одиниць техніки, поліцейський вертоліт та спеціальний літак.

З запобіжною метою пожежники евакуюють туристів з ущелин. За наявною інформацією ніхто не постраждав.

Начальник парку звинувачує у пожежі туристів.

Близько 14:00 вогнеборці повідомили, що пожежу вдалося приборкати. Однак через годину з’явився ще один спалах.

Окремі пожежі в основному гасять вертольоти. Роботу вогнеборців ускладнює не лише складна місцевість, а сухий стан дерев.

Нагадаємо, у 88 департаментах Франції обмежили використання води через посуху - у цих районах оголошено стан тривоги.