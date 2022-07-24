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У заповідній Чеській Швейцарії вирує пожежа, з ущелин евакуюють туристів

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Неділя, 24 липня 2022, 20:02

Найвищий рівень тривоги оголосили пожежники, які борються з вогнем  в прикордонному Національному парку Чеська Швейцарія на північному заході Чехії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє iDnes.

Пожежа охопила три гектари заповідного лісу у важкодоступній місцевості. Полум'я вирує недалеко від вельми популярної туристичної природної скельної пам'ятки "Правчицькі ворота".

 

У боротьбі з вогнем задіяно 26 одиниць техніки, поліцейський вертоліт та спеціальний літак.

З запобіжною метою пожежники евакуюють туристів з ущелин. За наявною інформацією ніхто не постраждав. 

Начальник парку звинувачує у пожежі туристів.

Близько 14:00 вогнеборці повідомили, що пожежу вдалося приборкати. Однак через годину з’явився ще один спалах. 

Окремі пожежі в основному гасять вертольоти. Роботу вогнеборців ускладнює не лише складна місцевість, а сухий стан дерев. 

Нагадаємо, у 88 департаментах Франції обмежили використання води через посуху - у цих районах оголошено стан тривоги.

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