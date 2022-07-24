У заповідній Чеській Швейцарії вирує пожежа, з ущелин евакуюють туристів
Неділя, 24 липня 2022, 20:02
Найвищий рівень тривоги оголосили пожежники, які борються з вогнем в прикордонному Національному парку Чеська Швейцарія на північному заході Чехії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє iDnes.
Пожежа охопила три гектари заповідного лісу у важкодоступній місцевості. Полум'я вирує недалеко від вельми популярної туристичної природної скельної пам'ятки "Правчицькі ворота".
У боротьбі з вогнем задіяно 26 одиниць техніки, поліцейський вертоліт та спеціальний літак.
З запобіжною метою пожежники евакуюють туристів з ущелин. За наявною інформацією ніхто не постраждав.
Начальник парку звинувачує у пожежі туристів.
Близько 14:00 вогнеборці повідомили, що пожежу вдалося приборкати. Однак через годину з’явився ще один спалах.
Окремі пожежі в основному гасять вертольоти. Роботу вогнеборців ускладнює не лише складна місцевість, а сухий стан дерев.
Нагадаємо, у 88 департаментах Франції обмежили використання води через посуху - у цих районах оголошено стан тривоги.