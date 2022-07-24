В заповедной Чешской Швейцарии бушует пожар, из ущелий эвакуируют туристов

Самый высокий уровень тревоги объявили пожарные, борющиеся с огнем в пограничном Национальном парке Чешская Швейцария на северо-западе Чехии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает iDnes.

Пожар охватил три гектара заповедного леса в труднодоступной местности. Пламя горит недалеко от весьма популярной туристической природной скальной достопримечательности "Правчицкие ворота".

В борьбе с огнем задействованы 26 единиц техники, полицейский вертолет и специальный самолет.

Пожарные эвакуируют туристов из ущелий. По имеющейся информации, никто не пострадал.

Начальник парка обвиняет в пожаре туристов.

Около 14:00 пожарные сообщили, что пожар удалось усмирить. Однако через час появилась еще одна вспышка.

Отдельные пожары в основном тушат вертолеты. Работу пожарных усложняет не только сложная местность, но и сухое состояние деревьев.

Напомним, в 88 департаментах Франции ограничили использование воды из-за засухи – в этих районах объявлено состояние тревоги.