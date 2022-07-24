В заповедной Чешской Швейцарии бушует пожар, из ущелий эвакуируют туристов
Воскресенье, 24 июля 2022, 20:02
Самый высокий уровень тревоги объявили пожарные, борющиеся с огнем в пограничном Национальном парке Чешская Швейцария на северо-западе Чехии.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает iDnes.
Пожар охватил три гектара заповедного леса в труднодоступной местности. Пламя горит недалеко от весьма популярной туристической природной скальной достопримечательности "Правчицкие ворота".
В борьбе с огнем задействованы 26 единиц техники, полицейский вертолет и специальный самолет.
Пожарные эвакуируют туристов из ущелий. По имеющейся информации, никто не пострадал.
Начальник парка обвиняет в пожаре туристов.
Около 14:00 пожарные сообщили, что пожар удалось усмирить. Однако через час появилась еще одна вспышка.
Отдельные пожары в основном тушат вертолеты. Работу пожарных усложняет не только сложная местность, но и сухое состояние деревьев.
Напомним, в 88 департаментах Франции ограничили использование воды из-за засухи – в этих районах объявлено состояние тревоги.