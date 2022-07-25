Китай припинив інвестиції в Росію за проєктом "Один пояс, один шлях"

Інвестиції Китаю в його глобальну ініціативу "Один пояс, один шлях" у Росії вперше від початку її існування впали до нуля.

Про це пише видання Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Пекін не укладав угод з російськими організаціями в рамках цієї ініціативи у першій половині 2022 року, свідчать дані Центру зелених фінансів та розвитку Університету Фудань у Шанхаї.

Уповільнюючи свої інвестиції у Росію, Китай поглиблював свою взаємодію з Близьким Сходом.

Видання підкреслює: цей крок сигналізує небажання Пекіна потрапити під санкції на тлі війни в Україні. Водночас, падіння може бути тільки тимчасовим, оскільки між Росією та Китаєм точно існує "сильна взаємодія", вважають експерти.

Незважаючи на війну Росії проти України, Китай збільшив закупівлю російських енергоносіїв.

Росія була одним із головних бенефіціарів китайської ініціативи "Один пояс, один шлях" - фірмову зовнішньополітичну програму Сі Цзіньпіна, задуману як найбільшу у світі програму розвитку і створену у 2013 році.

У 2021 році Росія та Китай підписали угоди за цією ініціативою на суму близько 2 мільярдів доларів.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну США озвучили Китаю "червоні лінії" по допомозі РФ.

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