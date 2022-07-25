Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Китай припинив інвестиції в Росію за проєктом "Один пояс, один шлях"

Понеділок, 25 липня 2022, 09:19

Інвестиції Китаю в його глобальну ініціативу "Один пояс, один шлях" у Росії вперше від початку її існування впали до нуля.

Про це пише видання Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Пекін не укладав угод з російськими організаціями в рамках цієї ініціативи у першій половині 2022 року, свідчать дані Центру зелених фінансів та розвитку Університету Фудань у Шанхаї.

Боррель закликав Китай активніше реагувати на війну Росії проти України

Уповільнюючи свої інвестиції у Росію, Китай поглиблював свою взаємодію з Близьким Сходом.

Видання підкреслює: цей крок сигналізує небажання Пекіна потрапити під санкції на тлі війни в Україні. Водночас, падіння може бути тільки тимчасовим, оскільки між Росією та Китаєм точно існує "сильна взаємодія", вважають експерти.

Незважаючи на війну Росії проти України, Китай збільшив закупівлю російських енергоносіїв.

Росія була одним із головних бенефіціарів китайської ініціативи "Один пояс, один шлях" - фірмову зовнішньополітичну програму Сі Цзіньпіна, задуману як найбільшу у світі програму розвитку і створену у 2013 році.

У 2021 році Росія та Китай підписали угоди за цією ініціативою на суму близько 2 мільярдів доларів.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну США озвучили Китаю "червоні лінії" по допомозі РФ.

Читайте також: Примус до нейтралітету: 9 кроків, які мають стримати Китай від підтримки агресії РФ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Статті

Хлібне місце: яку роль обрала Туреччина у "зерновій угоді" та чому закриває очі на дії РФ

"Зернова угода" стала безумовною дипломатичною перемогою Туреччини. Але заради неї Анкара пішла на чималі поступки, найчастіше - за український рахунок. 
25 липня 2022 — Євгенія Габер, для Європейської правди

Стамбул як "Мінськ": що отримає Росія від Заходу у "зерновій угоді" та поза нею

Навіть в Україні багато хто повірив у російську ІПСО про те, що угода, мовляв, зняла з Росії заборону на постачання зерна та добрив
23 липня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Угорщина обирає сторону зла. Знову, як у 1939 році

Сійярто цим візитом показав, що для Угорщини не існує західних цінностей, що вона чужа для європейської цивілізації і що вона знову готова ставати на бік зла.
22 липня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда