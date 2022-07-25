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Китай прекратил инвестиции в Россию по проекту "Один пояс, один путь"

Понедельник, 25 июля 2022, 09:19

Инвестиции Китая в его глобальную инициативу "Один пояс, один путь" в России впервые с начала ее существования упали до нуля.

Об этом пишет издание Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Пекин не заключал соглашений с российскими организациями в рамках этой инициативы в первой половине 2022 года, свидетельствуют данные Центра зеленых финансов и развития Университета Фудань в Шанхае.

Боррель призвал Китай активнее реагировать на войну России против Украины

Замедляя свои инвестиции в Россию, Китай усугублял свое взаимодействие с Ближним Востоком.

Издание подчеркивает: этот шаг сигнализирует о нежелании Пекина попасть под санкции на фоне войны в Украине. В то же время падение может быть только временным, поскольку между Россией и Китаем точно существует "сильное взаимодействие", считают эксперты.

Несмотря на войну России против Украины, Китай увеличил закупки российских энергоносителей.

Россия была одним из главных бенефициаров китайской инициативы "Один пояс, один путь" - фирменная внешнеполитическая программа Си Цзиньпина, задуманная как крупнейшая в мире программа развития и созданная в 2013 году.

В 2021 году Россия и Китай подписали соглашения по этой инициативе на сумму около 2 миллиардов долларов.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину США озвучили Китаю "красные линии" по помощи РФ.

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