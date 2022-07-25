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Прем'єрка Молдови висловила побоювання щодо можливого російського вторгнення

Понеділок, 25 липня 2022, 12:21

Прем’єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця заявила, що її нація побоюється вторгнення Росії після вторгнення Москви до сусідньої України.

Про це вона заявила в інтерв'ю CNN, яке транслювалося у неділю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico

"Звичайно, ми стурбовані", — сказала прем’єр-міністр.

"Це ризик, це поки що гіпотетичний сценарій, але якщо військові дії перемістяться далі на південно-західну частину України і в бік Одеси, то, звичайно, ми дуже хвилюємося" - заявила Гаврилиця.

За словами прем'єрки Молдови, її країна не єдина, яка має підстави для занепокоєння через вторгнення Росії.

"Це дуже складна ситуація не лише для Молдови, але й для будь-якої маленької країни, будь-якої країни, яка покладається на заснований на правилах міжнародний порядок", — сказала вона. "Якщо країна може розпочати війну з захопленням територій без урахування, знаєте, міжнародного права, то в цьому сенсі ніхто не застрахований, і я думаю, що багато країн стурбовані" - заявила Гаврилиця.

 "Молдова є економічно найбільш постраждалою країною після України від цієї війни. Ми вже бачимо дуже високу інфляцію. Інфляція в червні склала 32 відсотки" - зазначила вона.

Але прем'єр-міністр сказала, що її народ шляхетно переживає кризу, зазначивши, що її країна добровільно прийняла велику кількість біженців, незалежно від ціни.

"Ми бачили, наприклад, в опитуваннях, що навіть після прийому дуже великої кількості біженців, 85 відсотків молдован кажуть, що вони приймуть більше біженців, а 50 відсотків готові приймати безумовно, на будь-який час. Тому це робить мене дуже оптимістичною щодо мудрості мого народу", — сказала вона.

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Молдова Війна з РФ

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