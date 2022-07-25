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Премьер Молдовы выразила опасение относительно возможного российского вторжения

Понедельник, 25 июля 2022, 12:21

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что ее нация опасается вторжения России после вторжения Москвы в соседнюю Украину.

Об этом она заявила в интервью CNN, которое транслировалось в воскресенье, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Конечно, мы обеспокоены", - сказала премьер-министр.

"Это риск, это пока что гипотетический сценарий, но если военные действия переместятся дальше на юго-западную часть Украины и в сторону Одессы, то, конечно, мы очень волнуемся" - заявила Гаврилица.

По словам премьера Молдовы, ее страна не единственная, у которой есть основания для беспокойства из-за вторжения России.

"Это очень сложная ситуация не только для Молдовы, но и для любой маленькой страны, любой страны, которая полагается на основанный на правилах международный порядок", - сказала она. "Если страна может начать войну с захватом территорий без учета, знаете ли, международного права, то в этом смысле никто не застрахован, и я думаю, что многие страны обеспокоены" - заявила Гаврилица.

 Молдова является экономически наиболее пострадавшей страной после Украины от этой войны. Мы видим очень высокую инфляцию. Инфляция в июне составила 32 процента", - отметила она.

Но премьер-министр сказала, что ее народ благородно переживает кризис, отметив, что ее страна добровольно приняла большое количество беженцев, независимо от цены.

"Мы видели, например, в опросах, что даже после приема очень большого количества беженцев, 85 процентов молдован говорят, что они примут больше беженцев, а 50 процентов готовы принимать безусловно, на любое время. Поэтому это делает меня очень оптимистичной по поводу мудрости моего народа", — сказала она.

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Молдова Война с РФ

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