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Франція проти "однакового для всіх" плану Єврокомісії щодо скорочення споживання газу

Понеділок, 25 липня 2022, 17:58

Франція висловилася проти однакових для усіх країн цілей в запропонованому Єврокомісією плані скорочення попиту на газ, щоб скоротити використання газу в Європі на 15% до наступної весни.

Як повідомляє Le Figaro, про це заявила міністерка з енергетичного переходу Анєс Паньє-Рюнаше, пише "Європейська правда".

"Ми не хотіли би запроваджувати однакові для всіх цілі, які не адаптовані до реалій кожної конкретної країни", - заявила міністерка.

За її словами, Франція підтримує певну домовленість про скоординоване скорочення споживання газу, але яке би враховувало особливості кожної країни та експортну спроможність країн. 

Франція, на відміну від Німеччини, набагато менш залежна від російського газу. Якби Париж прийняв рішення зменшити споживання, то вивільнені обсяги газу можна було би експортувати тій же Німеччині. Водночас, ці можливості обмежені пропускною спроможністю наявних газопроводів і в уряді вважають, що фізично не зможуть віддати Німеччині 15% свого газу. 

Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала план скорочення попиту на газ, щоб скоротити використання газу в Європі на 15% до наступної весни.

Проти ініціативи висловилися Іспанія, Португалія, Греція та Італія.

Президентка Єврокомісії вважає, що Європа має бути готова до найгіршого сценарію з російським газом.

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Єврокомісія Енергетика Франція

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