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Франция выступила против "одинакового для всех" плана по сокращению потребления газа

Понедельник, 25 июля 2022, 17:58

Франция высказалась против одинаковых для всех стран целей в предложенном Еврокомиссией плане сокращения спроса на газ, чтобы сократить использование газа в Европе на 15% до следующей весны.

Как сообщает Le Figaro, об этом заявила министр по энергетическому переходу Анес Паннье-Рюнаше, пишет "Европейская правда".

"Мы не хотели бы вводить одинаковые для всех цели, не адаптированные к реалиям каждой конкретной страны", - заявила министр.

По ее словам, Франция поддерживает определенную договоренность о скоординированном сокращении потребления газа, но такую, которая будет учитывать особенности каждой страны и экспортную способность стран.

Франция, в отличие от Германии, гораздо менее зависима от российского газа. Если бы Париж принял решение снизить потребление, то высвободившиеся объемы газа можно было бы экспортировать той же Германии. В то же время, эти возможности ограничены пропускной способностью имеющихся газопроводов и в правительстве считают, что физически не смогут отдать Германии 15% своего газа.

Напомним, Европейская комиссия предложила план сокращения спроса на газ, чтобы сократить использование газа в Европе на 15% до следующей весны.

Против инициативы высказались Испания, Португалия, Греция и Италия.

Президент Еврокомиссии считает, что Европа должна быть готова к худшему сценарию с российским газом.

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Еврокомиссия Энергетика Франция

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