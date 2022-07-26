Естонія підтримує скорочення споживання газу в ЄС, але хоче винятку для себе

Ціль скорочення споживання газу на 15 відсотків є прийнятною для Естонії, однак Таллінн хоче винятку на випадок використання аварійних електростанцій.

Про це заявила міністр економіки і інфраструктури Естонії Рійна Сіккут, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

"Позиція Естонії полягає в тому, що ми підтримуємо встановлення такої мети на рівні ЄС, але ясно, що необхідні винятки, і Естонія також хоче отримати виняток", - сказала Сіккут.

За її словами, цього року споживання газу в Естонії знизилося на 16%, порівняно із середнім показником за останні п'ять років, і прогнозується, що за рік споживання може знизитися на 20%.

"Водночас, якщо Росія відключить нас від своєї енергомережі, то для підтримки частоти тут, у Балтійському регіоні, Естонії, Латвії, Литві доведеться запустити аварійні станції, що працюють на газі. І, без сумніву, тоді ми не зможемо виконати обов'язковий критерій зі скорочення [споживання газу] на 15%", - сказала Сіккут.

Вона додала, що наразі все вказує на те, що Естонія отримає такий виняток.

За словами експертів у галузі енергетики, Європа вже стикалася з подібними кризами.

"Ми були в схожій ситуації в 2006 і 2009 роках, хоча тоді не було такої напруженості. А якщо повернутися ще далі в історію, то в 1970-х роках була енергетична криза, хоча тоді вона здебільшого стосувалася нафти", - пояснив експерт Стокгольмського Інституту навколишнього середовища Джавад Кейпур.

Під час попередніх криз Європа вводила різні заходи щодо енергозбереження, включаючи обмеження максимальної швидкості руху на автомагістралях та температури повітря у громадських будівлях.

Як повідомлялося, представники країн ЄС в загальних рисах погодили план Єврокомісії щодо скорочення споживання газу, але буде низка винятків.

Міністри енергетики мають затвердити домовленість на зустрічі у вівторок.