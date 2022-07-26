Эстония поддерживает сокращение потребления газа в ЕС, но хочет исключения для себя

Цель сокращения потребления газа на 15 процентов приемлема для Эстонии, однако Таллинн хочет исключения на случай использования аварийных электростанций.

Об этом заявила министр экономики и инфраструктуры Эстонии Рийна Сиккут, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

"Позиция Эстонии состоит в том, что мы поддерживаем установление такой цели на уровне ЕС, но ясно, что необходимы исключения, и Эстония тоже хочет получить исключение", - сказала Сиккут.

По ее словам, в этом году потребление газа в Эстонии снизилось на 16% по сравнению со средним показателем за последние пять лет и прогнозируется, что за год потребление может снизиться на 20%.

"В то же время, если Россия отключит нас от своей энергосети, то для поддержания частоты здесь, в Балтийском регионе, Эстонии, Латвии, Литве придется запустить работающие на газе аварийные станции. И, без сомнения, тогда мы не сможем выполнить обязательный критерий по сокращению [потребления газа] на 15%", - сказала Сиккут.

Она добавила, что все указывает на то, что Эстония получит такое исключение.

По словам экспертов в области энергетики, Европа уже сталкивалась с подобными кризисами.

"Мы были в похожей ситуации в 2006 и 2009 годах, хотя тогда не было такой напряженности. А если вернуться еще дальше в историю, то в 1970-х годах был энергетический кризис, хотя тогда он в основном касался нефти", - пояснил эксперт Стокгольмского Института. окружающей среды Джавад Кейпур.

Во время предыдущих кризисов Европа вводила разные меры по энергосбережению, включая ограничение максимальной скорости движения на автомагистралях и температуры воздуха в общественных зданиях.

Как сообщалось, представители стран ЕС в общих чертах согласовали план Еврокомиссии по сокращению потребления газа, но будет ряд исключений.

Министры энергетики должны утвердить договоренность на встрече во вторник.