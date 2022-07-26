Фон дер Ляєн: ЄС зробив рішучий крок перед загрозою повної зупинки газопостачання Путіним

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала рішення міністрів енергетики ЄС про скорочення попиту на газ на тлі російського газового шантажу.

Про це йдеться у заяві фон дер Ляєн, оприлюдненій у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні ЄС зробив рішучий крок, щоб протистояти загрозі повного припинення постачання газу Путіним. Я рішуче вітаю схвалення Радою регламенту Ради про скоординовані заходи щодо скорочення попиту на газ" - заявила Урсула фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що політична угода, яку уклала Рада в рекордно короткі терміни на основі пропозиції Єврокомісії, забезпечить упорядковане та скоординоване скорочення споживання газу в ЄС для підготовки до майбутньої зими.

"Колективне зобов'язання щодо скорочення на 15% дуже важливе та допоможе заповнити наші сховища перед зимою. Більше того, можливість оголосити стан готовності ЄС, що призведе до примусового скорочення споживання газу в державах-членах, дає переконливий сигнал про те, що ЄС зробить усе можливе, щоб забезпечити надійність постачання та захистити своїх споживачів - чи то домашні господарства, чи промисловість", - наголосила президентка Єврокомісії.

Заява "Газпрому" про те, що він продовжує скорочувати постачання газу до Європи "Північним потоком-1" без поважної технічної причини, ще раз ілюструє ненадійність Росії як постачальника енергоносіїв, додала фон дер Ляєн.

Міністри енергетики країн ЄС 26 липня досягли політичної домовленості про добровільне скорочення споживання газу найближчої зими.

План передбачає обов’язкову ціль скорочення споживання на 15% у надзвичайних ситуаціях, таких як серйозне порушення постачання з Росії, хоча і передбачає певні винятки для особливо вразливих країн.