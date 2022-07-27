США закликали Київ призначити гідного довіри генпрокурора і боротися з корупцією попри війну

Сполучені Штати 26 липня закликали Україну вибрати гідного довіри генерального прокурора замість звільненої президентом Володимиром Зеленським, закликаючи вжити заходів проти корупції, навіть під час боротьби з російськими загарбниками.

Про це заявив речник Держдепу Нед Прайс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Ми приєднуємося до народу України, який наголошує на важливості прозорого призначення висококваліфікованого та справді незалежного наступника на посаді генерального прокурора", — сказав Прайс.

"Незалежність і неупередженість генерального прокурора є життєво важливою для забезпечення чесності зусиль щодо підзвітності в Україні", – сказав він.

Прайс сказав, що боротьба з корупцією, яка протягом тривалого часу є головною проблемою в Україні, є критичною, оскільки країна прагне членства в Європейському Союзі.

"З корупцією потрібно боротися навіть тоді, коли Україна захищається від загарбницької війни Росії. Війна Росії проти України становить зовнішню загрозу. Корупція становить внутрішню загрозу", – сказав він.

Раніше цього місяця Зеленський заявив, що звільняє генпрокурора Ірину Венедіктову, а також начальника Служби безпеки України Івана Баканова.

Зеленський наголосив на необхідності діяти проти підозрюваних у державній зраді чиновників, які підтримують Росію.

Раніше посол ЄС Матті Маасікас заявив, що відсторонення генпрокурора не має вплинути на розслідування російських воєнних злочинів.