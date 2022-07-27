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США призвали Киев назначить достойного доверия генпрокурора и бороться с коррупцией вопреки войне

Среда, 27 июля 2022, 08:38

Соединенные Штаты 26 июля призвали Украину выбрать достойного доверия генерального прокурора вместо уволенного президентом Владимиром Зеленским, призывая принять меры против коррупции, даже во время борьбы с российскими захватчиками.

Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Мы присоединяемся к народу Украины, который отмечает важность прозрачного назначения высококвалифицированного и действительно независимого преемника в должности генерального прокурора", — сказал Прайс.

"Независимость и беспристрастность генерального прокурора жизненно важна для обеспечения честности усилий по подотчетности в Украине", – сказал он.

Прайс сказал, что борьба с коррупцией, которая в течение длительного времени является главной проблемой в Украине, является критической, поскольку страна стремится к членству в Европейском Союзе.

"С коррупцией нужно бороться даже тогда, когда Украина защищается от захватнической войны России. Война России против Украины представляет внешнюю угрозу. Коррупция представляет внутреннюю угрозу", – сказал он.

Ранее в этом месяце Зеленский заявил, что увольняет генпрокурора Ирину Венедиктову, а также начальника Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Зеленский отметил необходимость действовать против подозреваемых в государственной измене чиновников, поддерживающих Россию.

Ранее посол ЕС Матти Маасикас заявил, что отстранение генпрокурора не должно повлиять на расследование российских военных преступлений.

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Война с РФ США Антикоррупция

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