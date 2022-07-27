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Єврокомісія пом’якшила вимоги щодо вирощування продовольства на тлі його глобальної нестачі

Середа, 27 липня 2022, 21:24

Європейська комісія в середу оголосила про продовження до 2023 року послаблення екологічних вимог щодо програми підтримки фермерства в ЄС для збільшення виробництва продовольства на території блоку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Послаблення вимог мають на меті збільшити виробництво продовольства на території ЄС на тлі глобальної продовольчої кризи, викликаної повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Йдеться зокрема про використання перелогів, утримання неродючої орної землі та сівозміну.

Єврокомісія наголошує, що її рішення спрямоване на передусім зміцнення продовольчої безпеки і є результатом "обережного балансування" між збільшенням обсягів продовольства та захистом біорізноманіття та якості ґрунту.

За оцінками інституції, виробництво зернових на території Євросоюзу цьогоріч усе одно зменшиться на 2,5% проти 2021-го через екстремальні погодні умови – як-от теплові хвилі та низький рівень опадів.

Як зазначає Euractiv, рішення про пом’якшення екологічних вимог у межах спільної сільськогосподарської політики може розглядатися як внесок ЄС у стабілізацію глобального ринку зернових і відповідь на "зернову угоду", підписану Україною, Туреччиною, ООН і Росією минулого тижня.

Водночас воно викликало суперечливі реакції всередині самого ЄС: так, асоціації фермерів і уряди держав-членів підтримали його, тоді як екоактивісти застерегли, що у світлі кліматичної кризи Євросоюз не може жертвувати екологією задля продовольчої безпеки.

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Єврокомісія

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