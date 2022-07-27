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Еврокомиссия смягчила требования по выращиванию продовольствия на фоне его глобальной нехватки

Среда, 27 июля 2022, 21:24

Европейская комиссия в среду объявила о продлении до 2023 года ослабления экологических требований по программе поддержки фермерства в ЕС для увеличения производства продовольствия на территории блока.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Целью ослабления требований является увеличение производства продовольствия на территории ЕС на фоне глобального продовольственного кризиса, вызванного полномасштабным вторжением России в Украину. Речь идет об использовании родов, содержании неплодородной пахотной земли и севооборота.

Еврокомиссия отмечает, что ее решение направлено на укрепление продовольственной безопасности и является результатом "осторожной балансировки" между увеличением объемов продовольствия и защитой биоразнообразия и качества почвы.

По оценкам институции, производство зерновых на территории Евросоюза в этом году все равно уменьшится на 2,5% в сравнение с 2021-ым из-за экстремальных погодных условий – таких как тепловые волны и низкий уровень осадков.

Как отмечает Euractiv, решение об смягчении экологических требований в рамках общей сельскохозяйственной политики может рассматриваться как вклад ЕС в стабилизацию глобального рынка зерновых и ответ на "зерновое соглашение", подписанное Украиной, Турцией, ООН и Россией на прошлой неделе.

В то же время оно вызывало противоречивые реакции внутри самого ЕС: так, ассоциации фермеров и правительства государств-членов поддержали его, в то время как экоактивисты предостерегли, что в свете климатического кризиса Евросоюз не может жертвовать экологией в целях продовольственной безопасности.

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Еврокомиссия

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